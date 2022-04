Krumbach/Kreis Günzburg

vor 32 Min.

Gastwirt Georg Ringler will Nachwuchsproblem der Gastronomie angehen

Plus Georg Ringler aus Krumbach ist neuer Kreisvorsitzender des Dehoga. Für ihn ist Konkurrenzdenken überholt – er sieht neue Möglichkeiten im Landkreis Günzburg.

Von Marc Hettich

"Konkurrenzdenken ist für mich überholt", meint Georg Ringler. Der Traubenbräu-Wirt aus Krumbach ist seit März neuer Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert er, was er sich vorgenommen hat. Und er blickt zurück auf Stationen seines Lebens und seiner Arbeit, unter anderem in Frankfurt, Südtirol und in einem Offizierskasino.

