Kreisklinik: Eugen Zizer vervollständigt das ärztliche Direktorium in Krumbach

Komplett ist fortan das Quartett der Ärztlichen Direktoren und ihrer Stellvertreter an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Der Verwaltungsrat der Kreiskliniken, das höchste Entscheidungsgremium des selbstständigen Kommunalunternehmens, hat am Montagabend für die Klinik Krumbach PD Dr. Eugen Zizer zum „Vize“ des Ärztlichen Direktors Dr. Manfred Herr (Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) bestellt. Das gab nun die Kreisklinik via Pressemitteilung bekannt. Die Position war nach dem Weggang von PD Dr. Sebastian Hafner für wenige Monate vakant.

In Günzburg hat es keine Veränderungen gegeben: Den dortigen Ärztlichen Direktor Dr. Ulrich Kugelmann, der Chefarzt für Gefäß- und Endovaskularchirurgie ist, vertritt seit eineinviertel Jahren Dr. Peter Müller, Chefarzt für Innere Medizin und Onkologie. Klinikvorstand Robert Wieland freut sich in der Pressemitteilung darüber, dass die Ärztliche Direktion an beiden Klinikstandorten nun wieder vollständig besetzt ist. So könne mit „voller Kraft“ an der strategischen Weiterentwicklung der Kreiskliniken gearbeitet werden. Von ärztlicher Seite erhofft sich Wieland durch das Direktorium und den Beirat Medizinentwicklung innovative Ansätze und ganz konkrete, praktikable Vorschläge, wie die Krankenhäuser gut gerüstet die Krankenhausstrukturreform umsetzen.

Dabei ist eine enge Kooperation beider Häuser laut Kreiskliniken ein essenzieller Bestandteil der Medizinstrategie. Der 47 Jahre alte Zizer sei selbst das beste Beispiel, wie es funktioniert. Der Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie ist an beiden Standorten „voll tätig“, hebt sein Krumbacher Direktoriumskollege Herr hervor. Neben der chirurgischen seien damit auch die internistischen Disziplinen in dem Entscheidungsgremium vertreten. „Das ist eine gute Differenzierung“, findet Dr. Herr.

Chefarzt Dr. Zizer freut sich über das Vertrauen, das ihm der Verwaltungsrat entgegenbringt. „Wir wollen und wir sollten noch einiges auf die Beine stellen“, sagt er. Zwar werde er schon jetzt in die meisten Entscheidungen eingebunden. Aber als stellvertretender Ärztlicher Direktor „bin ich noch ein Stück näher am Ruder, um anzupacken und mitzugestalten“.

Dr. Zizer hat im September 2023 den Chefarztposten an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach übernommen. Die Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, Hepatologie (Leberheilkunde) und die diagnostische sowie interventionelle Endoskopie gehören zu den Schwerpunkten im Portfolio des Facharztes für Innere Medizin und Gastroenterologie. Vor seinem Wechsel nach Krumbach war der in Ulm lebende Zizer insgesamt 18 Jahre lang am Universitätsklinikum Ulm tätig – bis zu seinem Wechsel nach Bayerisch-Schwaben als Oberarzt und Leiter für den Schwerpunkt Hepatologie an der Klinik für Innere Medizin I. (AZ)