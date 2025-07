Kreissportfest der Grundschulen 2025

Vor Kurzem fand bei bestem Wetter das Kreissportfest der Grundschulen am Sportzentrum in Krumbach statt. Insgesamt nahmen 13 Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg daran teil und zeigten tolle sportliche Leistungen in verschiedenen Disziplinen, wie beispielsweise dem Ausdauerlauf, dem Mannschaftsweitwurf oder dem Teamweitsprung. Am Ende konnte sich die Grundschule aus Krumbach als Sieger hervorheben. Dicht gefolgt von den Grundschulen Günzburg Südost (2. Platz) und Günzburg auf der Bleiche (3. Platz). Schulamtsdirektor Robert Kaifer überreichte bei der Siegerehrung tolle Preise, die von Stefan Müller, Filialbereichsleiter der Sparkasse in Krumbach, gesponsert wurden. Das Sportfest war nicht nur ein sportlicher Wettstreit, sondern auch ein Tag voller Teamgeist, Fairness und Begeisterung.

