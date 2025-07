Krumabcher Volleyballer am Wochenende in der Relegation gefragt

Gegen Lauingen und Nördlingen müssen sich die Krumbacher Herren am kommenden Wochenende durchsetzen, um den Aufstieg in die Bezirksklasse zu realisieren. Kapitän Noah Volk hofft auf zahlreiche Unterstützung in der eigenen Halle, um damit das Saisonziel auf dem Umweg der Relegation noch zu erreichen. Die mit allen Wassern gewaschene und höchst erfahrene Mannschaft aus Lauingen sollte aus Sicht des Abteilungsleiters Alexander Eberhardinger durchaus zu schlagen sein, aber die große Unbekannte kommt aus Nördlingen. Rufen die Krumbacher ihr gesamtes Können ab, sei laut Eberhardinger auch hier ein Sieg möglich.

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Relegation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis