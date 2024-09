Am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr wollte laut Polizeibericht der Bewohner eines Anwesens im Silcherring in Krumbach Unkraut mit einem Gasbrenner abflammen. Hierbei geriet versehentlich eine Thuja-Hecke in einer Länge von etwa zehn Metern in Brand. Diese musste von der Feuerwehr Krumbach gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (AZ)