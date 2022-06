Krumbach: 88-jähriger Rollerfahrer stürzt

Fahrer verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle. Er wird nach Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr war ein 88-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Burgauer Straße in Krumbach unterwegs. Bei einem Bremsmanöver auf der nassen Fahrbahn verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Hierbei zog er sich eine Schulterfraktur zu, weshalb er mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden musste. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)