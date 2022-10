Krumbach: Auto angefahren und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants sucht die Polizei Krumbach jetzt Zeugen.

Unfallflucht auf einem Parktplatz: Am Samstag, 8. Oktober, hatte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw in der Zeit von 9 bis 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Michael-Faist-Straße in Krumbach abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Schadensverursacher bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)