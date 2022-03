Krumbach: Autofahrer missachtet Vorfahrt und stößt mit Kleinbus zusammen

Als er von einer Haltebucht auf die Straße auffahren wollte, hat ein Autofahrer in Krumbach die Vorfahrt missachtet und vierstelligen Sachschaden verursacht.

Am Montagnachmitttag sind zwei Autos im Gärtnerweg in Krumbach zusammengestoßen. Ein 41-Jähriger stand vor einem Kreisverkehr in einer Haltebucht und missachtete beim Auffahren auf die Straße die Vorfahrt. Er stieß mit dem Kleinbus einer 29-jährigen Fahrerin zusammen.

Unfall in Krumbach passierte beim Ausfahren aus einer Haltebucht

Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 5500 Euro, keiner der beiden Unfallbeteiligten hat sich verletzt. (AZ)