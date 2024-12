Krumbach bei Stadtführungen auf eine spannende Weise entdecken

Geschichte erleben, Kultur entdecken und Natur genießen – mit einem abwechslungsreichen Programm an Stadtführungen lädt der Heimatverein Krumbach mit Unterstützung der Stadt Krumbach 2025 Bürgerinnen, Bürger und Gäste dazu ein, die Stadt aus neuen Perspektiven kennenzulernen. Mit Blick auf das neue Jahr wurde jetzt die frisch erschienene Broschüre „Stadtführungen Krumbach – Geschichte erfahren & erleben“ präsentiert.

Die Broschüre, die in gedruckter und digitaler Form erhältlich ist, bietet laut Pressemitteilung der Stadt einen umfassenden Überblick über das vielfältige Angebot der Führungen. „Die engagierten Stadtführerinnen und Stadtführer haben sich wieder viel einfallen lassen und halten für jeden Geschmack etwas bereit – von klassischen Rundgängen durch den historischen Stadtkern über thematische Wanderungen in Mittelschwaben bis hin zu speziellen Führungen zu den Lehren von Sebastian Kneipp durch den Kneipp-Verein“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Auch die Krumbacher Umgebung kann erkundet werden

Das Programm biete spannende Einblicke in die Geschichte Krumbachs und seine Umgebung. Sei es die Erkundung der jüdischen Kultur in Hürben und auf dem jüdischen Friedhof oder ein kulinarischer Streifzug mit Wirtshausgeschichten und Bierkeller-Touren. „Familien und Kinder können sich auf altersgerechte Rundgänge freuen, während Aktive bei Wanderungen durch Mittelschwaben und thematischen Spaziergängen die Region hautnah erleben können“, schreibt die Stadt.

Führungen können auch individuell gebucht werden. Interessierte erhalten die Broschüre im Rathaus, an vielen öffentlichen Stellen in Krumbach. Online gibt es sie auf der Website der Stadt Krumbach: www.krumbach.de. (AZ)

Die Krumbacher Stadtführerinnen und Stadtführer haben für 2025 ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Foto: Birgit Baumann