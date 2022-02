Krumbach

vor 47 Min.

Krumbach bekommt 30 Kilometer neue Kanäle

Plus In Krumbach stehen demnächst Kanalsanierungen an. Was die Stadt konkret plant und welche Summe sie investiert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Das Kanalnetz für die Abwasserentsorgung intakt halten: Das ist eine wesentliche kommunale Aufgabe einer Stadt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte Martin Strobel, Leiter der Krumbacher Stadtwerke, welche Arbeiten in Krumbach in den Straßen Buchkopf und Galgenberg anstehen und was dies für die Anwohner bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen