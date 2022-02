Krumbach

vor 2 Min.

Krumbach betet für Frieden und die Ukraine

Über 150 Menschen kamen zum ersten ökumenischen Friedensgebet am Sonntag in die Maria-Hilf-Kirche in Krumbach.

Plus Über 150 Menschen strömten am Sonntag zum ökumenischen Friedensgebet in die Maria-Hilf-Kirche in Krumbach. Es war sehr kurzfristig organisiert worden.

Von Annegret Döring

Der unverschämte Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewegt auch hier in der Region die Menschen stark. Sorgen machen sie sich um die Mitmenschen in der Ukraine, mit denen sie vielleicht Beziehungen haben und auch um Europa und den Frieden in der Welt. Da „muss Kirche ein Forum bieten, um solchen Sorgen Raum geben zu können“, sagt Diakon Rupert Scheule von der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf in Krumbach. Kriegsethisch sei es eine Herausforderung, wie dieser Krieg zu bewerten sei. Man habe hier einen klassischen Angriffskrieg eines Landes auf ein anderes und erlebe praktisch einen Flashback in Europa um fast 80 Jahre in die Vergangenheit. „Wir alle hoffen, dass sich das auf eine Episode reduzieren lässt und nicht zu einem großen Flächenbrand wird.“

