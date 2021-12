Krumbach: Betrüger wollen per Enkeltrick über WhatsApp Geld ergaunern

Der "Enkeltrick" taucht jetzt auch in Chatform auf. Eine neue Vorgehensweise von Gaunern beschäftigt die Polizei Krumbach.

Betrüger verschicken Nachrichten im Raum Krumbach gehäuft über den Messenger-Dienst WhatsApp. Dafür haben die Kriminellen den bekannten "Enkeltrick" für die Chat-Plattform angepasst. Über den Messenger-Dienst kontaktieren die Betrüger ihre potentiellen Opfer. Hierbei geben sich die Täter als nahe Verwandte aus und versuchen, die Opfer zu Geldüberweisungen zu bewegen.

Bei einer Seniorin aus Krumbach meldeten sich laut Bericht der Polizei Betrüger und gaben sich als deren Sohn aus, ohne den Namen des Sohnes konkret zu nennen. Die Geschädigte, die tatsächlich einen Sohn hat, war somit zunächst nicht misstrauisch. Erst als der unbekannte Täter schrieb, dass er eine neue Telefonnummer habe und dringend Geld (2000 Euro) bräuchte, wurde die Frau hellhörig. Der Täter übersandte sogar noch eine deutsche IBAN, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Als die Frau ihren tatsächlichen Sohn kontaktierte, flog die Sache auf und es kam zu keiner Überweisung.

Polizei rät, ältere Angehörige über Betrugsmaschen zu informieren

Die Polizeiinspektion Krumbach rät in solchen Fällen: Man sollte misstrauisch sein gegenüber Geldforderungen, egal, ob per Post, per E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Sinnvoll sei es, in einem persönlichen Gespräch (telefonisch oder persönlich) bei der Person nachzufragen, von der man kontaktiert worden sei. Die Polizei rät ferner: "Informieren Sie Ihre älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen und stellen Sie sich als Ansprechpartner für solche Fälle zur Verfügung."

Die Überführung der Täter gestaltet sich für die Polizei in der Regel äußerst schwierig, da die Anrufer Prepaid-Mobiltelefone benutzen und die Bankkonten betrügerisch eröffnet worden sind, erklärt die Polizei. (AZ)