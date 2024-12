Krumbach bringt die Planung für neues Baugebiet im Osten weiter voran

Im Krumbacher Osten entstehen neun Bauplätze „in bester Lage“. Der Krumbacher Bauausschuss brachte in seiner jüngsten Sitzung die Planung für den Bereich „Krumbach Ost - nördlich vom Badweg“ einen weiteren Schritt voran. Bürgermeister Hubert Fischer betonte wiederholt, dass es sich in diesem landschaftlichen Bereich um eine sensible Lage handele. Dies müsse bei der Gestaltung der Bebauung berücksichtigt werden. Der Ausschuss sprach über wichtige Details zur Dachgestaltung.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis