Krumbach

vor 44 Min.

Krumbach denkt an ein neues Baugebiet am Badweg

Am Badweg in Krumbach könnte ein neues Baugebiet entstehen. In die Pläne soll auch das Areal um Das Awo-Altenheim (links im Bild) einbezogen werden.

Plus Eine rund 42.000 Quadratmeter große Fläche im Osten Krumbachs könnte für Wohnbebauung überplant werden. Welche Hürden für das Projekt noch zu nehmen sind.

Von Annegret Döring

Ein Dauerbrenner bleibt das Thema Wohnraum in Krumbach. Er ist sehr gefragt in einem durchaus schwierigen Wohnungs- und Grundstücksmarkt. In der Stadtratssitzung, in der auch der Haushalt beraten wurde, flammte das Thema kurz auf, als es hieß, dass am Badweg im Krumbacher Osten möglicherweise ein neues Baugebiet entstehen könnte. Der Badweg führt als Spazierweg von der Stadt zum Krumbad. Für ein Baugebiet dort stehen für das Jahr 2022 100.000 Euro im Haushaltsentwurf bereit, 2023 sind es gar eine Million Euro. Krumbachs Einwohnerzahlen steigen (zuletzt waren es über 13.800) und Wohnraum wird ständig benötigt.

