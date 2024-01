Krumbach: Die Stadt will Solarparks konzentrieren

Plus Krumbach will mögliche Gebiete für Solarparks im Flächennutzungsplan verankern. Momentan findet ein Projekt keine Zustimmung.

Die Stadt Krumbach möchte künftig die Flächen für Solarparks auf geeignete Standorte konzentrieren und keine punktuelle Streuung dieser Freiflächenanlagen auf städtischen Fluren. Mögliche Gebiete sollen im Flächennutzungsplan verankert werden. Dieser muss allerdings geändert werden. Die Mitglieder des städtischen Bau- und Umweltausschusses empfehlen deshalb mehrheitlich, vorerst weitere Anträge auf Solarparks abzulehnen.

Auslöser dieser Vorgehensweise war ein Antrag auf Errichtung von zwei Freiflächenfotovoltaikanlagen bei Niederraunau. So möchte der Antragsteller zum einen nördlich des Krumbacher Stadtteiles auf einer Fläche von fünf Hektar eine Solaranlage errichten. Sie wird im Süden von Wohnbebauung, im Westen vom Kellerweg sowie im Norden und Osten von Wald begrenzt. Die Fläche würde über den Lurchenweg erschlossen. Zum anderen möchte der Antragsteller eine weitere Anlage in der Größe von 3,5 Hektar südöstlich von Niederraunau errichten. Der Bereich wird im Süden, Westen und Norden von Ackerland begrenzt, östlich davon befindet sich ein Wald. Der Antragsteller würde die Projekte mit einer im Landkreis ansässigen Firma realisieren.