Krumbach

vor 50 Min.

Krumbach: Eine neue Referentin für die Pfarreiengemeinschaft St. Michael

Plus Christine Birle, neue Pfarrreferentin der erweiterten Pfarreiengemeinschaft, will dem Glauben ein menschenfreundliches Gesicht geben und das Miteinander fördern.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Am 1. September hat Christine Birle ihren Dienst als Pfarrreferentin in der Pfarreiengemeinschaft St. Michael angetreten. Dadurch, dass die Pfarreien Waltenhausen, Aletshausen und Winzer zur Pfarreiengemeinschaft hinzugekommen sind, erwartet sie nicht nur ein vergrößertes Aufgabengebiet. Zusätzlich erfordert die Integration der Pfarrgemeinden und die Entwicklung von Beziehungen zueinander besonderen Einsatz. Sind das für einen beruflichen Neueinstieg nicht enorm hohe Hürden? Christine Birle räumt ein, dass ihr der Abschied von der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen, wo sie die zurückliegenden drei Jahre Aufbauarbeit geleistet habe, nicht leichtgefallen sei. Auch die acht Pfarrgemeinden hätten sie noch gerne in ihrer Mitte gewusst, da sie ihre „hervorragende Arbeit und ihre wertvolle Unterstützung“ hochgeschätzt haben, wie Pfarrer Joshmon Kochery in seinem Dankwort schreibt. Andererseits habe sie die sympathische Art von Stadtpfarrer Josef Baur begeistert, mit der dieser seine Kooperation angeboten und um ihre Mitarbeit geworben habe.

Lebensfreude findet die langjährige Chorleiterin Christine Birle auch beim Musizieren. Foto: Klemens Funk

Zusätzlich überzeugte sie, dass sie in der Nachbarschaft Krumbachs aufgewachsen sei und in Oberegg Wurzeln geschlagen habe. Kontakt zu den Menschen innerhalb und außerhalb der Pfarreien aufzubauen und zu pflegen, das sei für sie vorrangig. Dafür nehme sie auch in Kauf, dass sie während der derzeitigen Phase des Kennenlernens ihr Büro im Pfarrhaus St. Michael bisher nur mit dem Notwendigsten habe einrichten können. Zusammen mit dem leitenden Pfarrer Baur sowie den beiden neuen Kaplänen Pater Thomas Vinil und Ephraim Udoye will sie zunächst charakteristische Besonderheiten der einzelnen Pfarreien erkunden, Anregungen weitergeben und das Miteinander fördern. Das hauptamtliche pastorale Team ist dabei darauf angewiesen, dass alle ehrenamtlich Tätigen und jedes einzelne Mitglied der Gemeinden diese Entwicklungen unterstützt. Hilfreich ist für diesen Prozess die Geduld, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen