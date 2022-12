Krumbach erhöht die Wasser- und Abwassergebühren

Plus Die Preise steigen überall – das macht sich nun auch bei der Versorgung in Krumbach bemerkbar. Welche weiteren Themen im Stadtrat wichtig waren.

Erhöhung der Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung: Dies ist gerade für viele Städte und Gemeinden ein zentrales Thema. In seiner Jahresschlusssitzung hat auch der Krumbacher Stadtrat mit großer Mehrheit eine Anhebung beschlossen. Beim Wasser steigt die jährliche Grundgebühr für einen Haushalt mit einem gewöhnlichen Wasseranschluss von 30 Euro auf 50 Euro. Der Preis pro Kubikmeter beträgt aktuell 1,14 Euro pro Kubikmeter. Ab 1. Januar werden es 1,45 Euro sein. Eine vergleichbare Erhöhung gibt es im Abwasserbereich.