Krumbach wird beim bayerischen Honigfest zum Zentrum der Imker

Von Gertrud Adlassnig - vor 48 Min.

Der Imkereiverein Krumbach richtet das am 5. November das bayerische Honigfest im Stadtsaal aus. Dort gibt es Vorträge, eine Ausstellung rund um die Biene und eine Honigverkostung.

Es steht ein großes Fest an in Krumbach: Am Sonntag, 5. November, gibt's was – nicht nur für Schleckermäuler. Das 9. Bayerische Honigfest wird in diesem Jahr im Krumbacher Stadtsaal ausgerichtet. Das ist für den Kreisverband Günzburg als Veranstalter und noch mehr für den Imkerverein Krumbach, der federführend organisiert, eine große Ehre. Denn es ist der Landesverband Bayerischer Imker, der entscheidet, welcher Verein den Zuschlag bekommt. „Festgelegt ist nur, dass der Ausrichter in jedem Jahr aus einem anderen der sieben bayerischen Bezirke kommt“, erklärt Krumbachs Vorsitzender Hans Biberacher.

Das Honigfest bildet den Abschluss und öffentlich zugänglichen Höhepunkt der Honigprämierung. Zu der können Imker ihre Produkte einreichen. In schöner Regelmäßigkeit gehören Honige von Krumbacher Vereinsmitgliedern zu den prämierten, einige Imker dürfen sich auch über Mehrfachprämierungen freuen.

