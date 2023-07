Krumbach

12:30 Uhr

Krumbach feiert das Ulrichfest und den Heiligen Ulrich

Plus In Krumbach wird das Ulrichsfest mit einem festlichen Pontifikalamt gefeiert. Augsburgs Bischof Bertram Meier würdigt seinen berühmten Vorgänger.

An gleich zwei wichtige historische Daten aus der Vita des Augsburger Bischofs Ulrich (ca. 890 - 973) gilt es in diesem Jahr zu erinnern: Der Heilige, der vor 1100 Jahren zum Bischof geweiht wurde, starb am 4. Juli vor 1050 Jahren. Im Krumbacher Stadtteil Hürben, wo die Feier des Ulrichsfests auf eine jahrhundertelange Tradition zurückgeht, wurde das Doppeljubiläum gebührend gewürdigt. Augsburgs Bischof Bertram Meier zelebrierte an der geschichtsträchtigen Kirche St. Ulrich ein festliches Pontifikalamt und erlebte dabei eine persönliche Premiere, denn "St. Ulrich in Hürben gehört zu denjenigen Gotteshäusern in der Diözese, die mir bislang unbekannt waren", sagt er.

300 Gläubige feiern in Krumbach mit Bischof Bertram Meier

Für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten zahlreiche Helfer und Helferinnen, die zudem Glück mit dem Wetter hatten. Im Namen der Pfarrei und der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf begrüßte Pfarrer Georg Schneider den Gast aus Augsburg und dankte allen, "die mit uns feiern und die uns geholfen haben, dieses Fest vorzubereiten und zu gestalten". Nicht nur den fleißigen Aktiven, den Ministranten, den Vereinen und Fahnenabordnungen, den Sanitätern und der Feuerwehr, sondern diesmal vor allem auch dem Himmel und dessen Schöpfer gebühre besonderer Dank, denn recht kurz vor Beginn des Pontifikalamtes hatte es zu regnen aufgehört, sodass nicht in der räumlich begrenzten Kirche, sondern im Freien zelebriert werden konnte. Über 300 Gläubige nahmen am Pontifikalamt teil, das der Musikverein Krumbach unter der Leitung von Lukas Weiss festlich gestaltete. Ministrant Tobias Marxer bereicherte den Gottesdienst mit wohlklingender Singstimme.

