Krumbach

06:00 Uhr

Sinkende Gewerbesteuer: Krumbach gerät weiter unter Druck

So könnte die Krumbacher Grundschule nach der Modernisierung aussehen. Dieses Projekt ist im Stadtrat unstrittig. Doch was kann sich die Stadt noch an großen Investitionen leisten?

Plus Für die Stadt Krumbach hat sich die Lage bei der Gewerbesteuer verschärft. Wie der Stadtrat darauf reagiert und welche schwierigen Gespräche jetzt anstehen.

Von Peter Bauer

Mit wie viel Gewerbesteuer kann Krumbach im Jahr 2022 rechnen? Beim Blick auf die Zahlenentwicklung schleicht sich bei so manchem wohl das Gefühl einer Art freien Falls ein. Rund fünf Millionen Euro waren es im ursprünglichen Haushaltsansatz, dann 4,3 Millionen, jetzt noch 3,9 Millionen. Was kann sich Krumbach auch mit Blick auf diese Zahlen leisten? Dieses Thema bewegt gerade den Stadtrat. In der jüngsten Sitzung wurde der Haushalt nicht wie geplant auf den Weg gebracht.

