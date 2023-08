Krumbach

18:00 Uhr

Krumbach gibt grünes Licht für umstrittenes Baugebiet

Plus Das Konzept für das neue Bauland im Krumbacher Nordwesten stößt auf teils massive Kritik. Wie der Bauausschuss auf die Befürchtungen von Anliegern reagiert.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Es geht um drei Doppelhäuser und um ein weiteres Einfamilienhaus. Die Zahl der Gebäude, die in Krumbach im Gebiet "Nördlich der Ulmer Straße" entsteht, erscheint auf den ersten Blick überschaubar. Doch die Debatte um dieses neue Krumbacher Baugebiet illustriert exemplarisch, vor welchen Herausforderungen aktuell viele Städte und Gemeinden stehen. Wohnraum wird dringend benötigt, an vielen Stellen wird daher die Bebauung immer massiver, höher, breiter. Doch was bedeutet das für die Nachbarn, für die Umwelt? In Krumbach brachte der Bauausschuss jetzt eine Planung auf den Weg, die unter anderem eine reduzierte Gebäudehöhe vorsieht. Doch vonseiten der Anlieger gibt es massive Kritik. Sie hatten im Vorfeld der Sitzung ihre Bedenken mit rund 200 Unterschriften zum Ausdruck gebracht.

Seit Monaten wird über die Bebauung des Streifens, der im Südwesten durch den Lärmschutzwall der Ulmer Straße und im Nordosten durch das Baugebiet am Quellenweg abgegrenzt wird, heftig diskutiert (wir berichteten). Aus der Nachbarschaft gab mit Blick auf das Vorhaben eines Investors und der Planung der Stadt starke Bedenken. Befürchtet werden unter anderem Engpässe beim Verkehr im Quellenweg, Schwierigkeiten mit parkenden Autos, bei der Müllabfuhr, Probleme mit der Feuerwehrzufahrt, fehlender Lärmschutz, ferner könne der angrenzende Wald an Erholungswert verlieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen