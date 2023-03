Krumbach hat kein Geld für Mittelschule und Sportzentrum

Plus Im Krumbacher Stadtrat herrscht Ratlosigkeit, wie Großprojekte finanziert werden sollen. Investitionen von mindestens 115 Millionen Euro stehen an.

Krumbach steht vor großen finanziellen Herausforderungen, da sind sich alle Stadträtinnen und -räte sowie Bürgermeister Hubert Fischer einig. In ihrer jüngsten Sitzung beschlossen sie den diesjährigen Haushaltsplan für die Stadt. Erstmalig wird ein Gesamtvolumen von 50,1 Millionen Euro veranschlagt. Für die kommenden Jahre wäre diese Zahl wohl längst nicht mehr ausreichend, falls angedachte und eigentlich notwendige Großprojekte umgesetzt würden. Doch hinter den Investitionen stehen viele Fragezeichen.

Der Neubau des Krumbacher Kinderhorts unweit der Kammel nimmt Gestalt an.

Es wird wohl noch das eine oder andere Jahr ins Land gehen, ehe die Sanierung der Mittelschule sowie der Abriss und Neubau des benachbarten Sportzentrums realisiert werden können. Für beide Projekte sind momentan insgesamt etwa 68 Millionen Euro veranschlagt, Tendenz angesichts Inflation und Zinsen steigend.