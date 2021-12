Krumbach

13:00 Uhr

Smartphone-Tutoren: Schüler helfen Senioren bei der Handy-Bedienung

Am Krumbacher Gymnasiums helfen (hinten, von links) Elias Nzirorera, Michael Kuhn, Selin Köklücan, Zilan Genc, Thomas Fischer und Matthias Hofhansl, (vorne von links) Senioren mit dem Handy. Mit dabei: Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold und stellvertretender Schulleiter Jochen Schwarzmann.

Plus Schülerinnen und Schüler des Krumbacher Gymnasiums werden als Tutoren aktiv und helfen Senioren mit deren Smartphones. Was konkret geplant ist.

Das Handy: Gerade in der Corona-Krise ist es für Seniorinnen und Senioren oft besonders wichtig geworden. Ein Bild von seinen Lieben erhalten oder selbst eines verschicken – das tut in diesen Zeiten mitunter sehr gut. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) möchte Seniorinnen und Senioren jetzt "Hilfestellung am Smartphone" geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen