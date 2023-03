Krumbach: Mit dem Anhänger einen Pkw gestreift

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Anhänger entstehen in Krumbach 4000 Euro Schaden.

Ein Sachschaden von circa 4000 Euro entstand am Dienstag bei einem Verkehrsunfall gegen 14.50 Uhr am Hochfeld in Krumbach. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus ihrem Grundstück auf die Fahrbahn einfahren. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse tastete sie sich langsam vor. Zur gleichen Zeit fuhr ein Kombi mit einem Anhänger rückwärts an der Einfahrt vorbei. Als die Pkw-Fahrerin das Gespann erkannte und zurücksetzen wollte, war es schon zu spät. Der Anhänger streifte an der Front des Pkw entlang, teilte die Polizei mit. (AZ)