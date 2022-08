Krumbach: Motorrad wird zerkratzt

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 700 Euro und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 15 Uhr bis Mittwoch, 17.30 Uhr, wurde ein vor einem Anwesen in der Ulrichstraße in Krumbach abgestelltes Motorrad von einem unbekannten Täter zerkratzt. Das Krad war laut Bericht der Polizei zur Tatzeit mit einer Plane abgedeckt. Der Täter musste zur Ausführung der Tat zumindest die Plane anheben. Der Sachschaden wurde mit rund 700 Euro angegeben. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)