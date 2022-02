Krumbach: Pkw erfasst Fußgänger im Kreisverkehr

Obwohl der Fußgänger über die Motorhaube geschleudert wird, kommt er mit leichteren Verletzungen davon.

Am Dienstag gegen 6.25 Uhr wollte ein 57-jähriger Fußgänger die B16 an der Fußgängerfurt beim nördlichen Kreisverkehr in Richtung Bleichen überqueren. Hierbei erfasste ein aus dem Kreisverkehr ausfahrender 54-jähriger Pkw-Fahrer den Fußgänger. Obwohl der Geschädigte über die Windschutzscheibe und Motorhaube geschleudert worden war, sei er mit leichteren Verletzungen in das Klinikum Krumbach gekommen, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. (AZ)