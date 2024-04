Krumbach: Pkw mit Anhänger überladen

Weil Auto und Anhänger die Gesamtmasse überschreiten, darf der Fahrer nicht weiterfahren.

Am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Babenhauser Straße in Krumbach einen überladenen Pkw mit zugehörigem Anhänger fest. Der 57-jährige Pkw-Fahrer hatte sowohl die Anhängelast als auch die zulässige Gesamtmasse des Anhängers erheblich überschritten, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Feststellung untersagten die Beamten dem Fahrer die Weiterfahrt. (AZ)