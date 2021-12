Polizeiauto wird im Einsatz bei Unfall in Krumbach beschädigt

Polizisten wollten in Krumbach einen Pkw, nach dem gefahndet wurde, mit Blaulicht verfolgen. Dabei fährt ein Polizeiauto in ein anderes Fahrzeug.

Am Samstag stand gegen 13.15 Uhr ein Streifenwagen in Krumbach an der Kreuzung des Lexenrieder Wegs zur Raunauer Straße. Die Beamten beobachteten den vorbeifließenden Verkehr. Als ein Pkw vorbeifuhr, nach dem aktuell gefahndet wurde, schaltete der 20-jährige Polizeifahrzeugführer das Blaulicht ein und fuhr bei aktuellem Rotlicht aus dem Lexenrieder Weg in den Kreuzungsbereich ein, um dem verdächtigen Pkw zu folgen.

Polizeiauto fährt querenden Pkw auf Krumbacher Kreuzung an

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen querenden Pkw, welcher bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch den Anstoß des Polizeifahrzeugs wurde das Heck des querenden Pkw gegen eine dort befindliche Lichtzeichenanlage und den dahinter liegenden Zaun geschleudert. Hierbei wurden laut Bericht der Polizei zwei der drei Insassen des querenden Pkw leicht verletzt, die Streifenwagenbesatzung blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro. (AZ)