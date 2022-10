Krumbach: Reifen wird duch Hufnagel beschädigt

Ein Parkender Pkw wird in Krumbach beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagabend zwischen 19 Uhr und 19.50 Uhr parkte der Besitzer eines Pkw (Audi A4) sein Fahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz in der Krumbacher Michael-Faist-Straße sowie vor einer Gaststätte in der Augsburger Straße. Als er wieder zuletzt an seinen Pkw zurückkehrte, stellte er laut Bericht der Polizei in der Reifenflanke des hinteren linken Reifens einen darin steckenden Hufnagel fest. Aufgrund der Position muss davon ausgegangen werden, dass dieser durch einen unbekannten Täter dort hineingetrieben wurde. Der Schaden beträgt rund 110 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Tel. 08282/905-0, zu melden. (AZ)