Krumbach: Trickbetrugsversuch kommt auf dem Handy an

Ein vermeintliches Kind meldet sich per Messenger auf dem Handy eines Mannes und bittet um eine Überweisung. Wie der Mann darauf reagiert hat.

Trickbetrüger versuchen immer noch mit einer bereits bekannten Masche Geld zu erbeuten. Folgenden Fall berichtet die Polizei: Am Montagvormittag erhielt ein 38-jähriger Mann per Messenger eine Nachricht von einer ihm nicht bekannten Handynummer, die mit „Hallo Mama / Papa“ begann und in der zur Kontaktaufnahme aufgefordert wird.

Dieser hinlänglich bereits bekannten Betrugsnachricht folgte der Mann nicht, sodass kein Schaden entstand. Es sollten von ihm rund 2100 Euro überwiesen werden. Die Ermittlungen dauern noch an, so die Krumbacher Polizei. (AZ)