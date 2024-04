Krumbach: Unfall mit einer Tischkreissäge

In Krumbach gerät ein Mann mit den Fingern ins Sägeblatt einer Tischkreissäge. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Am Dienstagvormittag war ein 75-jähriger Mann in Krumbach mit Sägearbeiten an einer Tischkreissäge beschäftigt. Hierbei geriet er vermutlich aus Unachtsamkeit oder falscher Handhabung mit den Fingern an das laufende Sägeblatt, teilte die Polizei mit. Dies führte zu einer schweren Handverletzung, sodass der Geschädigte mit einem Rettungshubschrauber in die nächste Uniklinik geflogen wurde. (AZ)