Krumbach: Unfallflüchtige wird von Polizei ermittelt

Am Mittwoch gegen 10.55 Uhr rangierte eine Autofahrerin in Krumbach auf einem Parkplatz „Am Stadtgarten“ rückwärts und schlug anschließend links ein, um vorwärts weiterzufahren. Dabei unterschätzte sie den Wendekreis ihres Fahrzeugs und streifte einen anderen Wagen. Anschließend verließ sie laut Polizei den Parkplatz, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, notierte das Kennzeichen und meldete es der Polizei. Die Beamten ermittelten daraufhin die Fahrerin. Auch die Schäden an beiden Fahrzeugen stimmten überein. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflüchtige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis