Krumbach: Was der Gründer von Frick Online-Druck jetzt macht

Plus Die Firma Frick Online-Druck hat seinen Krumbacher Standort wegen Corona massiv verkleinert. Für Gründer Josef Frick geht es jetzt woanders weiter.

Ende Januar 2021 war nach fast 30 Jahren Schluss. Der Krumbacher Unternehmer Josef Frick trat aus der von ihm einst gegründeten Online-Druckfirma aus. Die Werbeagentur Frick, wie sein Unternehmen ursprünglich hieß, gibt es jetzt wieder, nur macht Frick nun etwas anderes.