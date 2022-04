Was im Kreislehrgarten in Krumbach für Kinder geplant ist

Im Frühjahr und im Herbst gibt es Veranstaltungen "rund um den Baum" im Krumbacher Kreislehrgarten für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

Unter dem Motto „Achtung die Bäume schlagen aus – was ist denn da los?“ werden die Kinder im Kreislehrgarten in Krumbach zunächst zu kleinen Baumexperten. Sie erfahren, welche unterschiedlichen Baumarten es in unserer Region gibt und welche Aufgaben sie haben. Im Baumrestaurant genießen die Teilnehmer „Fichte im Schokomantel“ und machen ihr eigenes Tannennadelsalz.

Für die Veranstaltung stehen zwei Termine zur Auswahl. Interessierte können sich entweder für den Termin am Freitag, 20. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr oder am Samstag, 21. Mai, von 9.30 bis 12.30 Uhr anmelden.

Kinder können in Krumbach lernen, wie sich Bäume verändern

Wie sich die Bäume im Lauf des Jahres verändern, können die Kinder wenige Monate später bei der Herbstaktion unter dem Motto „Hallo Baum, ich kenne dich!“ erfahren. Hier lernen die Kinder, dass die Bäume auch gute Naturapotheken sind. Die Teilnehmer machen mit Fichtennadeln wohlduftendes Badesalz gegen Erkältungserscheinungen. Für die Veranstaltung stehen zwei Termine zur Auswahl. Interessierte können sich entweder für den Termin am Freitag, 14. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr oder am Samstag, 15. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr anmelden.

Die Betreuerinnen sind jeweils die Biobäuerin und Wildkräuter-, Natur- und Landschaftsführerin Sabine Schmidberger und die Naturpädagogin Jutta Reiter.

Veranstaltungen für Kinder: Gartentaugliche Klamotten mitbringen

Die Veranstaltungen sind geeignet für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Die Teilnehmer werden gebeten, gartentaugliche Kleidung, geeignetes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung mitzubringen.

Eine Anmeldung ist unbedingt bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamts Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95-753 oder -752 erforderlich. (AZ)