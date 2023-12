Krumbach

Krumbach wird wieder zum schwäbischen Krippenparadies

Plus Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach gibt es Einblicke in die Vielfalt einer besonderen Tradition. Welche Höhepunkte die Ausstellung bereithält.

Von Manuela Rapp

Nur ein Gang ins Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach und plötzlich ist man mittendrin in der Weihnachtsgeschichte. In der Heinrich-Sinz-Straße heißt es ab jetzt, wie alle Jahre wieder, „Krippenschauen“, wozu 51 Stücke – liebevoll dekoriert, präsentiert und hergerichtet – bis zum Sonntag, 28. Januar, einladen. Nicht umsonst spricht Heidi Landsperger, Vorsitzende der Krippenfreunde im Heimatverein Krumbach, von der Verwandlung der Räume „in unser ‚Schwäbisches Krippenparadies’“.

Sollte die Ausstellung ursprünglich den Krumbacher Krippenfreunden gewidmet sein, die heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, kam ein trauriger Anlass hinzu: Es werden auch Werke und Darstellungen aus dem Nachlass von Mitglied Helmut Zwerger gezeigt, der im Frühjahr verstorben ist.

