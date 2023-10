Krumbach wurde wieder zur "Stadt der Lichter"

Plus Welche Höhepunkte es bei der Aktion "Krumbach im Kerzenschein" gab. Für viele Besucherinnen und Besucher wurde die Lichternacht wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Stände, Musik, Aktionen vor und in den Geschäften - und dann noch ein Feuerwerk als "krönendes Finale": Die Aktion " Krumbach im Kerzenschein" (Lichternacht) wurde wieder zu einem besonderen Erlebnis. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen eine außergewöhnliche Atmosphäre in der Krumbacher Innenstadt trotz der Kühle. Zum Glück scholls der Himmel rechtzeitig seine "Regentore". Doch es hätten durchaus mehr Gäste sein dürfen, bei der vielen Mühe, die sich die Geschäftsleute gegeben hatten.

Mit Beginn der Dunkelheit wurde es stimmungsvoll, die Straßenbeleuchtung war bis 23 Uhr abgeschaltet. Kerzen, Fackeln und künstlerische Lichtgestaltungen sorgten für ein zauberhaftes Licht. Jahr für Jahr wird die Lichternacht von der Krumbacher Werbegemeinschaft organisiert. Sie findet seit dem Jahr 2009 statt und hat sich für Krumbach zu einer "Institution" entwickelt.