Krumbach zahlt für Renovierung des jüdischen Friedhofs mit

Plus Die Stadt unterstützt die Sanierung des jüdischen Friedhofs im Osten der Stadt. Warum dieser Ort für Krumbach so bedeutend ist.

Als Bürgermeister Hubert Fischer über das Tahara-Haus spricht, ist zu spüren, dass ihm dieses Anliegen sehr am Herzen liegt. Tahara-Haus: Dieses rätselhafte Wort umschreibt das Gebäude des jüdischen Friedhofs, in dem die Waschung und Einkleidung der Verstorbenen stattfand. Der jüdische Friedhof wird aktuell renoviert, die Stadt unterstützt das Projekt, das mit Blick auf die Stadtgeschichte ein ganz besonderes ist.