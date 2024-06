Krumbach

vor 33 Min.

Krumbach zeigt einen Querschnitt durch die aktuelle Kunstszene im Landkreis

Viele außergewöhnliche aktuelle Kunstwerke zeigt das Mittelschwäbische Heimatmuseum in der Ausstellung KultKunst 2024 ab dem 3. Juli. Museumleiterin Anita Roth steht steht vor den Keramikkacheln, deren Präsentation nicht einfach war.

Plus Die Ausstellung KunstKult zeigt ab dem 3. Juli 55 erstaunliche Werke. Dabei sind auch die Preisträger des Mittelschwäbischen und des Krumbacher Kunstpreises.

Von Heinrich Lindenmayr

„Viele, viele tolle Sachen.“ Spontan in vier Worte fasst Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseum, was die Besucher von „KultKunst 2024“ erwartet. Am 3. Juli um 19 Uhr öffnet die diesjährige Ausstellung von aktuellen Kunstwerken aus der Region. Die Traditionsveranstaltung zeigt erneut einen repräsentativen Querschnitt des aktuellen Kunstschaffens.

Die Ausstellung ist gleichsam eine Leistungsschau, zugleich aber auch Wettbewerb. Wer hier teilnehmen darf, ist unter den Kandidaten für den Mittelschwäbischen Kunstpreis 2024, gestiftet vom Landkreis Günzburg, und für den Krumbacher Kunstpreis 2024, gestiftet von der Stadt Krumbach und dem Lions Club Mittelschwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen