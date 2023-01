Krumbach: Zwei Unfälle beim Rückwärtsfahren

Zwei Unfälle in der Krumbacher Innenstadt: Ein Blechschaden und eine leicht verletzte Fußgängerin.

Gleich zweimal krachte es am Dienstag in Krumbach beim Rückwärtsfahren: Gegen 11.35 Uhr fuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin im Bereich des Marktplatzes rückwärts, da sie zuvor aus Unachtsamkeit an der Einmündung in die Mindelheimer Straße vorbeigefahren war. Hierbei stieß die Frau mit ihrem Fahrzeug gegen einen dahinterstehenden Pkw, wobei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand. Gegen 16.50 Uhr setzte dann eine 26-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Kirchenstraße zurück, da sie zuvor eine Einfahrt verpasst hatte. Hierbei stieß sie mit einer 45-jährigen Fußgängerin zusammen, die hinter dem Pkw die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, so die Angaben der Polizei. (AZ)