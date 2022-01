Krumbacher berichten von Costa-Concordia-Unglück: "Schau, dass Du Dich rettest"

Plus Vor zehn Jahren waren Passagiere aus Krumbach auf dem Unglücksschiff. Sie blicken zurück auf ein Erlebnis, das sie ihr Leben lang nicht vergessen.

"Das ist ein Geräusch, das man nicht vergessen kann", sagt Luise Hoyer. Die 74-Jährige spricht von dem dumpfen Rumpler, den sie hörte, als der Rumpf der Costa Concordia von einem scharfen Felsen im Wasser aufgerissen wurde. Die Krumbacherin war zusammen mit ihrem Mann Manfred für eine Kreuzfahrt-Rundreise an Bord des Ozeanriesen gekommen, die sie unter anderem nach Rom und Barcelona führte. „Wir hatten sechs wunderschöne Tage“, schwärmt die Rentnerin von der Zeit vor jenem schicksalhaften 13. Januar 2012, als das Schiff an der italienischen Insel Giglio unterging.