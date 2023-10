Krumbach

11:00 Uhr

Krumbacher Fachakademie-Schüler schreiben ein Kinderbuch

Plus Eine ganz besondere Lesung gab es in Krumbach für Jung und Alt. Fünf Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik sind die Autoren des Kinderbuchs „Herz & Schnauze“.

Was machen ein kleines Schweinchen und ein kleiner Affe in einem Kinderbuch? Nun ja, sie wurden von ihren Autoren erfunden, um Abenteuer zu erleben. Fünf Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach, wagten ebenfalls ein Abenteuer und schrieben gemeinsam das Kinderbuch „Herz & Schnauze“, in dem sie lustige Tiergeschichten zu Papier brachten.

Das Buch ist zum Vorlesen und auch Selberlesen für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Geschichten sind humorvoll und mit viel Liebe geschrieben. Natürlich haben die kindgerechten Storys neben der Unterhaltung auch eine lehrhafte Komponente. Sie handeln zum Beispiel von Verantwortung, Liebe und Hilfsbereitschaft. Alles, was für einen Menschen wichtig sein sollte.

