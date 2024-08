Krumbacher Festwoche 2024 startet mit Ausstellung, Standkonzert und Bieranstich

Icon Vergrößern Die erste Krumbacher Festwoche 1957 wurde auf dem Krumbacher Marktplatz eröffnet. Links Bürgermeister Franz Aletsee, rechts daneben der damalige Musikvereinsvorsitzende Karl Kling. Foto: Stadtarchiv Krumbach Icon Schließen Schließen Die erste Krumbacher Festwoche 1957 wurde auf dem Krumbacher Marktplatz eröffnet. Links Bürgermeister Franz Aletsee, rechts daneben der damalige Musikvereinsvorsitzende Karl Kling. Foto: Stadtarchiv Krumbach

Die 66. Krumbacher Festwoche 2024 in der zweitgrößten Stadt im Landkreis Günzburg steht in den Startlöchern: Auftakt ist am Freitag, 30. August, und das Fest geht bis einschließlich Sonntag, 8. September. Es gibt sie seit dem Jahr 1957. Für den Vorsitzenden des veranstaltenden Musikvereins, Tobis Ehrmann, mit seinem Organisationsteam und Festwirt Christoph Bader sollen es wieder neun zünftige und stimmungsvolle, unterhaltsame Tage im Festzelt und dem Vergnügungspark werden. Dabei hoffen

die Verantwortlichen nicht nur auf ein gutes Volksfestwetter, sondern setzen vor allem auch auf das gute Image, das die Krumbacher Festwoche seit Jahren als Anziehungsmagnet für Gäste aus nah und fern auszeichnet.

Das abwechslungsreiche Programmangebot bietet einen Mix aus stimmungsvoller, moderner und traditioneller Blas- und Unterhaltungsmusik von spielfreudigen Kapellen und Partybands und herzhafter Verköstigung. Im Festzelt werden 2200 Besucherinnen und Besucher Platz finden als Treffpunkt mit Familie, Freunden, Kollegen und Bekannten. Auf dem Festplatz hat die Familie Böhm wieder mit den verschiedensten Fahrgeschäften, Schieß- und Wurfbuden sowie Verkaufsständen für einen vielseitigen Vergnügungspark gesorgt.

Start der Krumbacher Festwoche ist am Marktplatz in der Stadtmitte.

Traditionell beginnt rund um das alte Rathaus am Marktplatz die Festwoche: Während am Freitag, 30. August, in der Sparkasse um 18 Uhr die Ausstellung „Gemeinsam stark für Krumbach“ eröffnet und von der Jugendkapelle des Musikvereins musikalisch begleitet wird, gibt der gastgebende Musikverein auf dem Marktplatz ein Standkonzert – um 19 Uhr werden dann mit flotter Marschmusik im Rahmen eines Sternmarsches, die Stadtteilkapellen aus Billenhausen, Edenhausen, Niederraunau-Gaismarkt-Winzer, Attenhausen und der Spielmanns-und Fanfarenzug mit klingendem Spiel zu einem Gemeinschaftschor auf dem Marktplatz erwartet. Nach dem Marsch ins Festzelt spielt der Musikverein Krumbach und man darf gespannt sein, wie Bürgermeister Hubert Fischer mit seiner langjährigen Erfahrung, der Bieranstich gelingt. Und da hat Festwirt Christoph Bader gleich am Eröffnungstag eine Sonderaktion parat: Die Maß Radler, Bier, Weizen oder Russ ist für neun Euro zu haben. Im Übrigen, so der Festwirt, wird die Maß Bier in diesem Jahr 11,40 Euro (im vergangenen Jahr waren es 10,80 Euro) kosten. Geringfügig mussten auch die anderen Getränke und Speisen erhöht werden. Dazu Festwirt Bader: „Mehrwertsteuererhöhungen und die gewachsenen Verwaltungskosten lassen uns keine andere Wahl.“ Wie Bader in diesem Zusammenhang weiter berichtet, habe er genügend Personal mit Bedienungen und in der Küche für die Festwochenzeit bekommen können. So hoffen Ehrmann und Bader, dass trotz gering gestiegener Preise die Festwoche gut besucht und das Programm gut angenommen wird.

Am Samstag, 31. August ist ab 16 Uhr Volksfestbetrieb , ab 14 Uhr ist der Vergnügungspark geöffnet und ab 19.30 Uhr „steigt“ Partyalarm mit der Hausband. Der Eintritt ist, wie auch an allen neun Tagen, frei.

Beim Musikantenstammtisch 2023 auf der Krumbacher Festwoche standen beim Gemeinschaftschor 220 Musikerinnen und Musiker auf und vor der Bühne. Für eine zünftige Stimmung sorgte der Musikverein Edenhausen. Auch drei Alphörner waren dabei.

Ein seit Jahren bewährtes Highlight der Festwoche ist am ersten Sonntag ist der Musikantenstammtisch des Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Ab 10 Uhr spielt der Musikverein Bleichen auf. Interessant dabei: Der Hauptgewinn an diesem Vormittag geht an den Musikverein, der mit den meisten Personen anwesend ist – dieser Musikverein bekommt den Auftritt bei der Festwoche 2025. Überhaupt gibt es für die Besucher den ganzen Tag beste Unterhaltung mit Blasmusik vom Musikverein Krumbach und am Abend mit dem Musikverein Aletshausen. Der Festwirt bietet einen abwechslungsreichen Mittagstisch. Montags ist Ruhetag. Am Dienstag, 3. September, wird beim Tag der Vereine bereits ab 17 Uhr Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Krumbach geboten und abends wird das Höhenprachtfeuerwerk wieder ein Publikumsmagnet sein. Traditionell ist Mitte der Woche Familien- und Seniorennachmittag: Verbilligte Preise im Festzelt und im Vergnügungspark. Musikalische Gäste sind am Nachmittag die Schmidde-Musikanten mit einem neuen Dirigenten und am Abend spielen die Brauhaus-Musikanten, die in den letzten Jahren zahlreiche Wettbewerbe gewinnen konnten. Mit zünftiger Blasmusik werden am Donnerstag die Loppenhauser Musikanten die Zeltbesucher erfreuen und beim „Gockeltag“ gibt es ein halbes Hähnchen mit Semmel zum Sonderpreis aus der Bader-Küche.

Nicht fehlen bei der Krumbacher Festwoche darf am Freitag, der Tag der Betriebe, Behörden und Bürger: Dazu spielen ab 19 Uhr „Bartender‘s Best. „Das zweite Wochenende der Festwoche beginnt am Samstag ab 9 Uhr mit dem Kinderflohmarkt des Kinderschutzbundes im Festzelt – anschließend ist Festzeltbetrieb und am Samstagabend gastieren ab 19.30 Uhr mit ultimativem Partysound die „Mercuries“. Der letzte Tag der 66. Krumbacher Festwoche wird mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr eröffnet, der vom Musikverein Attenhausen musikalisch umrahmt wird wie auch der anschließende Frühschoppen und Mittagstisch. Das Finale gestaltet dann der gastgebende Musikverein Krumbach selbst. Der Vergnügungspark ist täglich ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Tischreservierungen und Getränkecoupons gibt es bei der Metzgerei Bader unter Telefon: 08282/89530.