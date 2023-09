Krumbacher Festwoche: Apple AirPods gefunden und einfach mitgenommen

Ein Jugendlicher verliert seine teuren Kopfhörer auf demVolksfest. Per Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft wird die Polizei bei einem 13-Jährigen fündig.

Am Montag ist ein 16-Jähriger zur Polizeiinspektion Krumbach gegangen und zeigte an, dass er seine Kopfhörer, Apple AirPods, am Sonntagabend, im Autoscooter auf dem Krumbacher Volksfest, verloren habe. Per GPS-Ortung konnte er laut Polizeibericht feststellen, dass die Kopfhörer von einer unbekannten Person unterschlagen worden sind. Nach einiger Zeit konnte der 16-Jährige diese in einem Anwesen in Neu-Ulm, Offenhausen, orten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten diese einen Durchsuchungsbeschluss. Die Polizeibeamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung die Kopfhörer, die ein 13-Jähriger gefunden und unterschlagen hatte. (AZ)