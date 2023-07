Krumbach

17:00 Uhr

Krumbacher FOS/BOS verabschiedet 156 Absolventen

Finale in der Schule an der Krumbacher Lichtensteinstraße. Wer in diesem Jahr welchen Abschluss geschafft hat.

Die Krumbacher FOS/BOS hat vor Kurzem ihre Absolventinnen und Absolventen verabschiedet (wir berichteten). Wie die Schule in ihrer Pressemitteilung schreibt, wurden insgesamt 156 Zeugnisse verliehen. Hier die Liste der Absolventinnen und Absolventen: Fachhochschulreife, FOS, 12. Klasse Adelwarth Jana, Eppishausen; Brenner Kilian, Altenmünster; Dukic Ella, Günzburg; Glink Victoria, Dinkelscherben; Hoser Felix, Dinkelscherben; Huber Tom, Ziemetshausen; Kappes Anja, Pfaffenhausen; Ludwig Thomas, Ichenhausen; Meyer Moritz, Günzburg; Rüdenauer Leon, Kettershausen; Schröder Jonas, Krumbach; Schwarz Moritz, Offingen; Seiwerth Daniel, Roggenburg; Tonndorf Johannes, Oberrot; Unger Julien, Buch; Waigel Elias, Krumbach; Weber Sebastian, Kötz; Wissner Jens, Burtenbach; Arulnimalan Jenany, Babenhausen; Gärtner Tim, Buch; Gashi Flamur, Winterbach; Karsch Mariella, Burtenbach; Kraus Samuel, Jettingen-Scheppach; Laubhan Ilian, Offingen; Lidl Magdalena, Walkertshofen; Madeira Zirm Alicia, Jettingen-Scheppach; Schwehr Patricia, Oberschönegg; Stieber Sina, Neuburg a.d.Kammel; Weidmann Sina, Burgau; Wiedemann Emma, Krumbach; Yavuz Melisa, Krumbach; Bader Kim, Gannertshofen; Christl Lars, Günzburg; Christl Lena, Günzburg; Epp Lena, Remshart; Glassenhart Lenia, Ichenhausen; Horn Timo, Krumbach; Kreuzer Livia, Ichenhausen; Linhardt Franziska, Ellzee; Öksüz Irem, Günzburg; Öz Melih, Krumbach, Putz Annika, Kirchheim i.Schw.; Schneider Tamina, Burgau; Ungar Sarah, Jettingen-Scheppach; Abazi Edina, Babenhausen; Gashi Adea, Burgau; Glock Niklas-Tjard, Thannhausen; Hartmann Leonie, Neuburg a.d.Kammel; Hermann Fiona, Dürrlauingen; Hutflötz Silke, Ziemetshausen; Kaplan Ela, Jettingen-Scheppach; Kartal Beyza, Krumbach; Kugler Lucas, Ebershausen; Langbauer Jolina; Deisenhausen; Lokmanhekim Dennis, Thannhausen; Nisin Kristine, Günzburg; Tafaj Gentiana, Thannhausen; Wiedemann Luisa, Neuburg a.d.Kammel; Wurm Laura, Pfaffenhausen; Bartenschlager Selina, Krumbach; Bugday Melike, Burtenbach; Duhnda Yaseen, Thannhausen; Ertel Daniel, Langenneufnach; Hofmann Julia, Babenhausen; Jeckle Annalena, Deisenhausen; Kilic Tijen, Burgau; Müller Julia, Ursberg; Rauch Ella, Deisenhausen; Rausch Charlotte; Mindelheim; Sailer Noah, Ichenhausen, Seibold Anna, Jettingen-Scheppach; Späth Maximilian, Kammeltal; Yurt Dilara; Krumbach; Bartenschlager Verena; Kirchheim i.Schw.; Böck Nina, Ursberg; Buchmüller Patrick; Krumbach; Dopfer Julian, Krumbach; Faust Amely, Ichenhausen; Fuhrmann Moritz, Salgen OT Bronnen; Hermann Nicole, Thannhausen; Kubiczek Markus; Ursberg; Kulaksiz Elif, Krumbach; Schmaus Jonas, Krumbach; Schmid Olivia, Oberrieden; Schtukan Valeria, Thannhausen; Seitz Stella, Ellzee; Thurn Elias, Wiesenbach; Barfüßler Leonie, Buch; Can Ceren, Krumbach; Chen Ellen, Thannhausen; Franke Luis, Roggenburg; Krieger Niklas, Winterbach; Kuhnert Michael, Kirchheim i.Schw.; Kurfürst Felix, Kettershausen; Labatzky Marie, Kötz; Lyhs Elena, Langenneufnach; Mößle Marie, Ichenhausen; Münz Katja, Ichenhausen; Simsek Mert, Burtenbach. Fachhochschulreife, BOS, 12. Klasse Brenner Lukas, Pfaffenhausen; Erdmann Arthur, Jettingen-Scheppach; Gehrmann Timo, Ichenhausen; Gleich Alexander, Dinkelscherben; Kaiser Konstantin, Kettershausen; Kleiber Valentin, Ichenhausen; Lange Patrick, Kötz; Luisoder Florian, Thannhausen; Öksüz Enes, Krumbach; Schneider Marco, Krumbach; Schwarz Marie, Offingen; Waltenberger Dennis, Kettershausen; Wenzel Tim, Weißenhorn; OT Bubenhausen; Höpfl Annika, Breitenbrunn; Schwer Dennis, Illertissen; Stellmach Marc, Krumbach; Tausch Steffen, Günzburg; Weber Samuel, Breitenbrunn. Fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife, FOS und BOS, 13. Klasse Aumann Theodor, Ziemetshausen; Ellenrieder Jakob, Ustersbach, Gashi Arber, Thannhausen; Handschuh Patrick, Ursberg; Hein Annemie, Bibertal; Kempter Leon, Münsterhausen; Kinzel Leon, Burtenbach; Kraus Benedikt, Kutzenhausen; Lachenmaier Anna, Münsterhausen; Meitinger Antonia, Eppishausen; Bartenschlager Vinzent, Kammeltal, BucherDaniel, Münsterhausen, Ibele Letizia, Ichenhausen; Wieser Katharina, Deisenhausen; Yavuz Merve, Krumbach; Aufmuth Jessica, Ursberg; Baur Bastian, Burtenbach; Bertele Justina, Kettershausen; Bigelmayr Julia, Ichenhausen; Diezinger Angelina, Pfaffenhausen; Fetter Tamara, Kettershausen; Geiger Pauline, Eppishausen; Glaser Johanna, Deisenhausen; Horn Lina, Neuburg a.d.Kammel; Klaußer Leonie, Krumbach (Schwaben); Klein Jana, Krumbach (Schwaben); Kollmann Pia, Ichenhausen; Krumpholz Katharina, Ziemetshausen; Langusch Franziska, Thannhausen; Linder Annika, Ziemetshausen; Müller Alexandra, Markt Wald; Pillmayer Gabrielle, Jettingen-Scheppach; Rudolf Melina; Kettershausen; Scharfenberg Eileen, Kammeltal; Sykora Amelie, Kötz; Unger Janina, Buch; Wunsch Lisa, Roggenburg; Ziegler Martina, Dinkelscherben; Birle Isabel, Deisenhausen; Seitz Georg, Ellzee; Stork Jonathan, Ziemetshausen; Vucurovic Nadine, Ichenhausen. (AZ)

