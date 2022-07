Krumbach

13.07.2022

Krumbacher FOS/BOS verabschiedet 158 Absolventinnen und Absolventen

Abschluss in der Krumbacher FOS/BOS: Unser Bild zeigt (von links) Kathrin Baumgarten (Seminarorganisation), Matthias Wambach (Filialdirektor der Sparkasse in Krumbach), Theresa Schäffler; Amelie Weidel; Anna-Lena Ostermann; Lea Bock, Christoph Nachtmann; Gregor Friedrich (stellvertretender Schulleiter) und Dr. Elvira Seibold (Schulleiterin).

Finale in der Schule an der Krumbacher Lichtensteinstraße. Wer in diesem Jahr welchen Abschluss geschafft hat.