Krumbacher Gesundheitswochen starten ohne Eröffnung im Freien

Wetterbedingt, weil es am kommenden Samstag voraussichtlich keinen schönen Spätsommerabend geben soll, fällt die offizielle Eröffnungsfeier der Gesundheitswochen mit Live-Musik am Krumbacher Markplatz aus. Sitzen im Freien am nasskalten Abend könne zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Dies stünde ganz im Widerspruch zu Gesundheitswochen, die Gesundheitsförderung und -erhaltung zum Inhalt haben. Ein Programmpunkt wird an diesem Abend um 18 Uhr aber dennoch geboten sein, nämlich die Siegerehrung und Preisverleihung des Stadtradlens.

Frauengesundheit im Fokus bei den Krumbacher Gesundheitswochen 2024

Das Jahresthema des Gesundheitsministeriums „Frauengesundheit“ wird heuer im Mittelpunkt stehen. Neben dem Vortrag von Caro Matzko werden die Krumbacher Ärztin Eleni Apostel, die Urologin Anna Schulte-Hostede, Urologie-Zentrum Günzburg-Krumbach, und Claudia Pommersberger-Fischer sowie Silvera Schmider über spezielle Frauenthemen referieren. Männer seien nicht nur bei den genannten Vorträgen herzlich eingeladen, sondern sollten bedenken, dass alle Bürgerinnen und Bürger in 2024 auch von anderen Krankheiten heimgesucht werden können, so die Stadt. Beide Geschlechter sollten sich körperlich fit halten, worüber der Krumbacher Arzt Dr. Hans-Peter Hadry referieren wird. Es gibt Informationsangebote zu Hypnose von Oliver Hofmann, zu Bachblüten und traditioneller chinesischer Medizin, wie Jin Shin Jyutsu, von Barbara Wohllaib und zum „Portal zu deiner Seele“ von Claudia Siriwan Spadafora. Ein umfangreiches Angebot an Vorträgen zum Thema Geriatrische Erkrankungen und deren Vorbeugung sowie Therapiemöglichkeiten bietet das Krumbacher Krankenhaus, das am letzten Tag der Gesundheitswochen einmalige Einblicke in das Krankenhaus nach Renovierung und Erweiterung samt Vorträgen und Rahmenprogramm bietet.

Ziel der Gesundheitswochen in Krumbach war immer, neben Informationen auch niederschwellig und vor Ort Möglichkeiten zum Auszuprobieren anzubieten. Ein sehr umfangreiches Angebot an Schnupperkursen und Workshops von Heilbad Krumbad, Scharpf Physiotherapie und Training, Körpernorm Physiotherapie und Podologie lädt alle an Gesundheit Interessierten zum Testen ein. Speziell für Kinder bieten die Leitbildgruppe Natur und Umwelt die Abendwanderung durch den Wald und in Kooperation mit dem Gartenbauverein Krumbach das Nussknackerbasteln an. Das Gesundheitsamt Günzburg informiert zur neuen Art der Schuleingangsuntersuchung. Besonders interessant für Senioren sind Informationen zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Senioren-Ralley der VHS Landkreis Günzburg. Die Fahrt für Senioren des Lions-Clubs Krumbach nach Ottobeuren ist bereits ausgebucht. (AZ)