Krumbacher Gruppe Mesinke nimmt Klezmernacht-Reihe wieder auf

Es geht weiter mit der Klezmernacht-Reihe. Die Band "Mesinke" hat auch eine CD mit vertonten Texten von Hedwig und Franziska Lachmann aufgenommen. Was 2023 geplant ist.

Die aus Krumbach stammende Band "Mesinke" nimmt nach einer coronabedingten Zwangspause die Reihe "Klezmernacht Ichenhausen" wieder auf. Zu der 16. Auflage des interkulturellen und musikalischen Austauschs mit anderen Gruppen laden die Krumbacher das Trio "Sol sayn gelebt" aus Bremen am 13. Oktober 2023 (Beginn: 20 Uhr) zum gemeinsamen Auftritt in die ehemalige Synagoge Ichenhausen ein. Die Band besteht aus drei Gründungsmitgliedern von "Klezgoyim". Gerade abgeschlossen hat "Mesinke" die Aufnahme einer CD mit vertonten Texten von Hedwig und Franziska Lachmann.

Unterstützt wird die Klezmernacht erneut von der Sparkasse Günzburg-Krumbach und der Stiftung ehemalige Synagoge Ichenhausen. "Wir freuen uns, dass die Veranstaltungsreihe von Mesinke nach der unfreiwilligen Pause wieder aufgenommen wird und unterstützen gerne die Reihe weiter", betont Prof. Dr. Klaus Wolf, Vorsitzender der Stiftung.

Das Konzept der Klezmernacht findet auch außerhalb Schwabens Anklang: Das Festival "Jüdische Woche Rothenburg ob der Tauber" und die evangelische Kirchgengemeinde Roßtal bei Nürnberg veranstalten je ein Doppelkonzert am 14. und 15. Oktober. Das Motto der Klezmernächte lautet "SIXTY": Denn beide Ensembles haben ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert und konzertieren nun gemeinsam.

Die CD wird auch in Krumbach vorgestellt

"Mesinke" wird in der Klezmernacht das Programm "Begegnung – vertonte Texte von Hedwig und Franziska Lachmann" spielen. Dazu hat das Ensemble im Februar die gleichnamige CD mit einem Dutzend vertonter Gedichte und Übersetzungen der Schwestern im Hutfabrik-Studio Augsburg aufgenommen – zahlreiche Konzerte sind mit dem Programm in ganz Deutschland geplant. Eingeladen wurde Mesinke im Sommer beispielsweise für eine Veranstaltungsreihe in Magdeburg sowie für das "Klezmerfestival Münsingen". Start der Konzertreihe ist am 21. April in Kempten. Die Band plant, die neue CD auch in Krumbach vorzustellen, wo die Übersetzerin und Lyrikerin Hedwig Lachmann aufwuchs und 1918 auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt wurde. Die beiden Stücke "Melancholia" und "Wahrspruch" veröffentlichte die Band vorab auf ihrem Youtube-Kanal als Videos.

Nachdem während der Corona-Pandemie Tanzveranstaltungen nicht möglich waren, holt Mesinke auch den 2020 abgesagten Tanzworkshop "tanz landlerisch, tanz jiddisch" im Landkreis Neu-Ulm nach. Termin: 16. Juni, Stadthalle Weißenhorn. Die Vhs im Landkreis Neu-Ulm und die Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben laden neben "Mesinke" auch das Ensemble "ScheinEilig" ein. Mehr Infos unter www.mesinke.de. (AZ)