Krumbach

06:30 Uhr

Krumbacher haben trotz steigender Corona-Zahlen keine Angst

Die Maske zum Schutz im Gesicht oder doch nur dabei, aber nicht in Benutzung? Die befragten Krumbacher haben keine große Corona-Angst.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Die Zahlen steigen, in München sind die Kliniken an der Belastungsgrenze, große Angst vor einem Corona-Herbst haben die Passanten in Krumbach aber nicht.