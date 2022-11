Krumbacher Haus St. Michael feiert ein Jubiläum

Das Haus St. Michael in Krumbach blickt auf eine über 40-jährige Geschichte zurück, in der es zu vielen verschiedenen Zwecken genutzt wurde.

Am kommenden Sonntag, den 20. November lädt die Pfarrgemeinde St. Michael in Krumbach alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür in ihr Pfarrheim in der Mühlstraße. Der Grund: vor 41 Jahren wurde das „Haus St. Michael“ vom damaligen Bischof von Augsburg, Josef Stimpfle, feierlich eingeweiht. Eigentlich sollte letztes Jahr schon dieser Tag der offenen Türe stattfinden, doch Corona machte die Planung unmöglich.

Das Pfarr- und Jugendheim ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Pfarrgemeinde. Hier sollen sich Menschen jeden Alters Begegnen und Gemeinschaften bilden können. Unter dem Motto: „füreinander-miteinander“ treffen sich die verschiedensten Gruppen in den Räumen des Hauses. Ob Krabbelgruppe oder Ministranten, Pfadfinder oder Männerrunde, Kirchenchor oder Gymnastikgruppe. Aber nicht nur kirchliche Gruppen und Verbände haben hier ein Zuhause. Auch für Menschen, die in soziale Notlage gekommen sind, ist das Haus offen. Seit über 10 Jahren findet hier wöchentlich die Ausgabe des offenen Tafelkreises statt.

Ebenfalls seit vielen Jahren ist eine Außengruppe des Kinderhortes in mehreren Räumen untergebracht. Das Haus St. Michael ist aber auch aus dem städtischen Leben nicht mehr wegzudenken. In der Coronapandemie war für 10 Monate das Impfzentrum für den südlichen Landkreis Günzburg untergebracht. Regelmäßig findet das Blutspenden des Bayerischen Roten Kreuz im Saal und Mühlengebäude statt. Das Archiv des Heimatvereins befindet sich ebenfalls hier im Haus.

Am selben Ort stand in Krumbach die Untere Mühle für Jahrhunderte

Ursprünglich war das Haus die „Untere Mühle“ von Krumbach. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1447, als der Ritter Puppelin von Ellerbach der die Mühle mit allem Zubehör und Rechten, dem Abt Wilhelm und dem Konvent von Ursberg schenkte. Ritter Puppelin hat sich dafür sein Seelenheil und das seiner verstorbenen Gemahlin ausgedungen: Unter anderem musste jeden Tag auf dem Grab seiner Ehefrau ein Licht brennen. Jedes Jahr war für beide ein feierlicher Gedenktag abzuhalten. 1482 wird die „Untere Mühle“ abermals genannt, jetzt im Lehensbesitz des Heinrich Müller, gewährt von Ulrich Rottengatter, einem Ulmer Bürger. Im Jahre 1619 befand sich die Mühle im Besitz von Hans Hämmerle. Während des 30jährigen Krieges drohte die Mühle baulich zu zerfallen. In den weiteren Jahren der schwedischen Kriegszeit harrte ein gewisser Amman von Zell auf der Mühle aus, in der Absicht, diese einmal als Erblehen zu erhalten.

Die „Untere Mühle“ blieb bis Anfang des 19. Jahrhunderts im Familienbesitz der Ammans. Ihr folgte die Familie Höbel. Von 1935 an betrieb die Familie Rettenmeier 30 Jahre lang die Mühle. 1965 wurde der Mahlbetrieb endgültig eingestellt und der Mühlenteil an die Stadt Krumbach verkauft. In dieser Zeit wurde das Gebäude als Bauhof betrieben. 1976 erwirbt die Pfarrgemeinde St. Michael das Grundstück mit den darauf befindlichen Gebäuden. Nach dem Abbruch der maroden Gebäudeteile, begann 1979 der maßstabs- und ensemblegerechte Neubau, der nun Pfarr- und Jugendheim Haus St. Michael wurde. Ein schwarzer Tag in der jüngeren Geschichte des Hauses ist im Juni 2002 als die Kammel über die Ufer trat und auch das Haus nicht verschonte. Danach mussten die Heizungsanlage und der schöne Parkettfußboden im Saal ausgetauscht werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde das Haus erst außen und dann innen renoviert. Mit dem Tag der offenen Türe möchte die Pfarrgemeinde St. Michael am Sonntag ab 14.00 Uhr zu Kaffee und Kuchen in den Saal des Hauses einladen. Ebenfalls im Saal wird der Nachlass des verstorbenen Stadtpfarrers und damaligen Bauherrn, Markus Holzheu zu sehen sein. Eine kleine Ausstellung mit Biblischen Erzählfiguren erwartet die Besucher im zweiten Stock des Mühlengebäudes. Für die Kinder haben die Jugendgruppen und der Kinderhort einige Spiele und Workshops vorbereitet. (AZ)