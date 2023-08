Krumbach

18:00 Uhr

Krumbacher HNO-Arzt Rainer Hartrampf geht in den Ruhestand

Plus Der Krumbacher HNO-Arzt Dr. Rainer Hartrampf hört nach 27 Jahren auf. Er erzählt über eine weltweit einmalige Operation und die Suche nach seiner Nachfolge.

Dass er in Krumbach auf der Straße wegen medizinischer Angelegenheiten angesprochen wird, ist Dr. Rainer Hartrampf längst gewohnt. Er verwies dann einfach auf die Sprechzeiten seiner HNO-Praxis. Nun gibt der 64-Jährige eine andere Antwort: „Ich habe aufgehört“, sagt er leise, aber freundlich zu einer Passantin, die sich über Ohrenschmerzen beklagt. Es gebe ab Montag, 14. August, einen Nachfolger in der Praxis, fügt Hartrampf hinzu. Bei ihm könne sie anrufen. Die Passantin bedankt sich bei Hartrampf: „Sie sind so nett, Sie haben sich überhaupt nicht verändert.“ Emotional berührt bedankt sich der HNO-Arzt für die Wertschätzung.

Seit 1995 war Hartrampf niedergelassener Facharzt in Krumbach

Es sind solche Momente, die Dr. Hartrampf ein wenig zweifeln lassen, ob der Gang in den Ruhestand richtig ist. „Ich liebe meinen Beruf, es gibt nichts Schöneres, als den Menschen zu helfen.“ Nach über 27 Jahren Niederlassung in Krumbach und zuvor einigen Jahren an der Uniklinik wolle er aber einen Schlussstrich ziehen. „Es gibt Kollegen, die immer wieder ein paar Jahre dranhängen, so möchte ich es nicht machen.“ Hartrampf freut sich auf die neue gewonnene Zeit mit seiner Frau. Er möchte mehr reisen, Unternehmungen mit der Familie machen oder Hobbys nachgehen, für die in all den Jahren keine oder viel zu wenig Zeit war. „Das Korsett als niedergelassener Arzt ist einfach eng.“

